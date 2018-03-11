Маротта: Футбол критикуют, но в нем есть ценности

Генеральный директор "Ювентуса" Джезеппе Маротта опроверг слухи об интересе туринцев к главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и заявил, что "Юве" не заключал никакого контракта с полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном.

"Футбол часто критикуют, но в нем есть ценности, - цитирует Моротту итальянская пресса. - "Фиорентина" пережила трагедию, но мы увидели дружбу, солидарность и сочувствие со стороны всех клубов и игроков.

Сейчас не время говорить о трансферах. Джан - это игрок, которого хотят многие клубы за его игровые качества. Он станет свободным агентом 30 июня. Мы говорили, что есть другие желающие на него. Мы ждем ответа, но не думайте, что это будет в течение следующих нескольких дней".


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