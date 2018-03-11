Маротта: Футбол критикуют, но в нем есть ценности
Генеральный директор "Ювентуса" Джезеппе Маротта опроверг слухи об интересе туринцев к главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и заявил, что "Юве" не заключал никакого контракта с полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном.
"Футбол часто критикуют, но в нем есть ценности, - цитирует Моротту итальянская пресса. - "Фиорентина" пережила трагедию, но мы увидели дружбу, солидарность и сочувствие со стороны всех клубов и игроков.
Сейчас не время говорить о трансферах. Джан - это игрок, которого хотят многие клубы за его игровые качества. Он станет свободным агентом 30 июня. Мы говорили, что есть другие желающие на него. Мы ждем ответа, но не думайте, что это будет в течение следующих нескольких дней".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
11.03.2018 17:06
11.03.2018 17:07