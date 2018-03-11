Мартовские спарринги молодежных сборных Украины

Скоро у двух юношеских сборных Украины (U-18 и U-16) начнутся первые тренировочные сборы в текущем году. 17 марта соберется команда U-18, а 19-го числа начнет свою работу сборная U-16.

Подопечные Сергея Попова (U-18) во время сбора сыграют на выезде два товарищеских поединка со сверстниками из Австрии. Встречи 20-го (начало - в 19.00) и 23 марта (12.00) состоятся недалеко от Вены, в городе Линдабрунн.

Напомним, что эта юношеская сборная в октябре текущего года - 10-го, 13-го и 16-го числа будет играть в квалификационном раунде Евро-2019. Команда Сергея Попова попала в группу 8, где компанию ей составили Албания (хозяин турнира), Словакия и Норвегия. В элит-раунд выйдут две лучшие сборные группы. Матчи второй стадии соревнований будут проходить весной следующего года, а финальная часть Евро состоится в июле 2019-го в Армении.

Самая молодая украинская сборная (U-16) под руководством Владимира Езерского свои спарринги проведет в Тбилиси 22-го (начало - в 14.00) и 24 марта (14.00).

На пути к континентальному первенству, финальная часть которого пройдет в Ирландии, украинской команде придется сначала сойтись в квалификационных противостояниях со сверстниками из Боснии и Герцеговины, Исландии и Гибралтара. Матчи этой стадии соревнований также состоятся осенью текущего года - 10-го, 13-го и 16 октября во Боснии и Герцеговине.

В элит-раунд Евро-2019 попадут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре коллектива, занявшие третьи места и иметь лучшие турнирные показатели во встречах с топ-парами. Поединки элит-раунда ЧЕ состоятся в марте, а финальная часть соревнований - в мае 2019 года.