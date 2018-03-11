Украина завоевала второе золото Паралимпиады-2018

Победу в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров одержал Максим Яровой.

Во второй день зимней Паралимпиаде в Пхенчхане сборная Украины завоевала одну медаль. Победу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров одержал Максим Яровой.

Еще один украинец Тарас Радь, самый молодой спортсмен украинской команды, в этой же гонке стал седьмым.

В 2014 году на Паралимпиаде в Сочи Яровой на этой дистанции был четвертым, но при этом он взял два "серебра" и одну "бронзу" в других дисциплинах. Президент Петр Порошенко в фейсбуке поздравил украинского спортсмена с первой золотой медалью.

После двух соревновательных дней сборная Украины занимает пятое место с двумя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями. Лидируют американцы, у которых уже четыре "золота".


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