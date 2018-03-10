Белый Барс - Кременчук - 1:2: Обзор матча

Первый матч полуфинальной серии между "Белым Барсом" и "Кременчуком" состоялся в Белой Церкви. Напряженный поединок завершился в пользу гостей, которые вырвали победу в дополнительное время.

Следующий матч между "Белым Барсом" и "Кременчуком" состоится уже 11 марта в 17:00 в Белой Церкви.

"Белая Церковь" - "Кременчук" 1:2 ОТ (0:0; 0:1; 1:0; 0:1)

Шайбы: 0:1 Рубан (Сеник), 24:56. 1:1 Даниленко (Куцевич), 54:01. 1:2 Алексанян-Петрович (Козачук), 65:20.

В другой серии, напомним, "Донбасс" разгромил харьковское "Динамо".

"Донбасс" - МХК "Динамо" - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 Захаров (Лялька, Денискин), 08:40, 2:0 Денискин (Лялька, Игнатенко), 21:16, 3:0 Захаров (Лялька, Денискин), 24:25, 3:1 Чердак (Олейник), 29:53, 4:1 Денискин (Игнатенко, Захаров), 31:48, 5:1 Савченко (Кузьмик, Костиков), 45:22, 6:1 Свищев (Григорьев, Ворона), 51:27, 6:2 Поддубный (Олейник, Максименко), 57:28.