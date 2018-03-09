FA штрафует Хосепа Гвардиолу. Футбол
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на 20 тысяч фунтов за демонстрацию политической символики во время матча 1/8 финала Кубка Англии с "Уиганом", сообщают британские таблоиды.
Рулевой "горожан" также получил предупреждение от FA. Ранее испанский специалист принял обвинения за ношение политической символики ("Манчестер Сити" 19 февраля уступил "Уигану" (0:1) и вылетел из Кубка Англии). В феврале Ассоциация открыла дело в отношении тренера "Сити", обвинив его в нарушении правил и регламента по рекламе.
Отметим, что в своем обращении к FA Гвардиола сообщил, что отныне будет следовать правилам ассоциации. При этом тренер намерен продолжить свою акцию во время матчей Лиги чемпионов, где подобных запретов нет.
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