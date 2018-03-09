Буффон уйдет раньше, чем ожидалось. Футбол

Вратарь туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон принял окончательное решение завершить игровую карьеру, уверяют местные издания.

Как сообщается, официальное объявление Буффона о завершении карьеры игрока состоится раньше, чем это ожидалось. При этом точная дата пока не называется, но журналисты убеждены, что 40-летний ветеран повесит бутсы на гвоздь по окончании текущего сезона.

В прошлом месяце, напомним, временный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо сумел убедить Джанлуиджи Буффона сыграть несколько товарищеских матчей за национальную команду своей страны.

При этом сообщалось, что вратарь передумал завершать футбольную карьеру в конце сезона, и подумывает о том, чтобы сыграть еще на чемпионате Европы в 2020 году. Самое окончательное решение о дальнейшей карьеры в "Скуадра Адзурре" он примет после товарищеских матчей против Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта).




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