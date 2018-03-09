Юрий Семин: Атлетико наказал нас за ошибки. Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико» (0:3).

«Мы играли с очень сильной командой. Они вседа действуют на максимальных оборотах. Мы наделали много ошибок. «Атлетико» быстро забирает мяч после потери соперника. Можно сказать, что мы сами привезли себе два гола. Уровень надежности должен быть значительно выше, чем мы продемонстрировали сегодня. «Атлетико» наказал нас за ошибки. Могу только поздравить Симеоне. У него команда высочайшего уровня.

Гилерме мог выручить в эпизоде с первым голом. Думаю, он просто не увидел момент удара. До гола все шло неплохо. Он действовал уверенно на многочисленных подачах с угловых и флангов. Пропущенный мяч раскрыл игру.

Лысов впервые играл в матче с таким соперником. Ошибки бывают у всех. Ошибались футболисты и до него. Самое главное, что он почувствовал атмосферу, почувствовал, как играть с футболистами мирового уровня. Это будет полезно в будущем.

Мне не стыдно за команду. В какие-то моменты мы играли на равных и хорошо действовали в тактическом плане. Но нужно учитывать, что у нас не было двух ведущих футболистов в атаке. Команда боролась, но «Атлетико» был просто сильнее», - сказал Семин.