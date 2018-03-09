Румменигге: УЕФА должен модернизировать финансовый фэйр-плей

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге остался недоволен политикой УЕФА в отношении нарушителей финансового фэйр-плей.

«УЕФА должен модернизировать фэйр-плей. Изначально это был хороший инструмент экономического контроля. Но нужно было неукоснительно ему следовать и строго его применять. Что я под этим подразумеваю: каждого, кто нарушает ФФП или пытается его обойти, нужно было, говорю это на полном серьезе, бить по рукам. Но, к сожалению, такого не разу не происходило.

УЕФА просто не хватило смелости действовать в постоянном режиме. Именно поэтому нужно поработать над ФФП версии 2.0, который будет включать в себя не избранные ограничения, а конкретные санкции», – приводит слова Румменигге RMC Sport.


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