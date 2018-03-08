В Пхёнчхане торжественно подняли флаг Украины перед Паралимпиадой-2018
Украинская команда официально представлена в Паралимпийской деревне среди 49 стран-участниц Игр.
В южнокорейском Пхёнчхане состоялась церемония поднятия украинского флага перед Паралимпиадой-2018.
"В Паралимпийской деревне Пхёнчхана официально поднят флаг Украины и прозвучал наш гимн. Это произошло на традиционной торжественной церемонии поднятия украинского флага и поздравления национальных команд на земле страны-хозяйки Паралимпиады", - говорится в сообщении Паралимпийского комитета Украины.
Как отмечается, теперь украинская паралимпийская команда официально представлена в Паралимпийской деревне и среди 49 стран-участниц Паралимпиады.
XII Паралимпийские игры пройдут 9-18 марта в корейском городе Пхёнчхан. На зимней Паралимпиаде-2018 выступит 31 спортсмен из Украины. Украинская команда примет участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту (сноуборд).
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