Олимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убить

Шведский биатлонист рассказал об угрозах из РоSSии после его решения бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Олимпийский чемпион 2018 года в Пхёнчхане в эстафете швед Себастьян Самуэльссон принял решение бойкотировать заключительный этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.

«Получил сообщения в интернете - как публичные, так и приватные. В них угрожали застрелить меня в РоSSии, писали, что желают смерти всей моей семье. Я бы не сказал, что боюсь, но мне сложно представить, что IBU или роSSийские организаторы смогут гарантировать безопасность, если поеду в РоSSию.

Можно услышать, что для них это было довольно простое решение - и дальше проводить соревнования в РоSSии. Меня же это решение удивило, был уверен, что они должны перенести Кубок мира.

На мой взгляд, они немного опасаются разговоров об антидопинге и того, как внешний мир реагирует на это.

К сожалению, я думаю, что в IBU много коррупции, замешаны деньги и другие вещи, поэтому они считают, что для них важно сохранить эти соревнования», - приводит слова Самуэльссона SVT.