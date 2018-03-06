Подтвердилась причина смерти Астори. Футбол

Сегодняшнее вскрытие тела Давиде Астори подтвердило медицинские прогнозы, что итальянский защитник умер от сердечного приступа. Обстоятельное обследование показало, что не было причин для фатального инцидента, и сердце футболиста "постепенно замедлялось, пока полностью не остановилось". Об этом итальянским журналистам сообщил главного прокурора Удине Антонио де Николо.

Футболист, возможно, страдал от аритмии, говорится в отчете врачей, которые делали вскрытие.

31-летний Астори был найден мертвым в гостиничном номере в воскресенье утром перед матчем Серии А "Фиорентины" против "Удинезе".

Похороны капитана "Фиорентины" состоится в четверг в базилике Санта-Кроче во Флоренции.

"Фиорентина" решила вывести из обращения футболку с номером 13 в память о защитнике и капитане Давиде Астори. Аналогичное решение приняло руководство клуба "Кальяри", за который Астори выступал на протяжении шести сезонов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону АбраменкоПорошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Источник: в Спартаке назрел конфликт. ФутболИсточник: в Спартаке назрел конфликт. Футбол
На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. ФутболНа улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
Блок рекламы


Похожие новости
В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. ФутболВ следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол
ФК "Карпаты" спаслись от потери профессионального статуса. ФутболФК "Карпаты" спаслись от потери профессионального статуса. Футбол
Монарев: Игры с Александрией у нас традиционно боевые. ФутболМонарев: Игры с Александрией у нас традиционно боевые. Футбол
Шаран: Мы не ожидали увидеть качественный футболШаран: Мы не ожидали увидеть качественный футбол
Серхио Рамос: 116 лет истории, 116 легендарных лет. ФутболСерхио Рамос: 116 лет истории, 116 легендарных лет. Футбол
Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации в поддержку Каталонии. ФутболГвардиолу вынудили отказаться от демонстрации в поддержку Каталонии. Футбол
Акулинин: Тяжело играть против одной из лучших команд Европы. ФутболАкулинин: Тяжело играть против одной из лучших команд Европы. Футбол
Менеджера «Манчестер Сити» Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации политической желтой ленты. ФутболМенеджера «Манчестер Сити» Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации политической желтой ленты. Футбол
Зинедин Зидан: Отсутствие Неймара никак не повлияет на Реал. ФутболЗинедин Зидан: Отсутствие Неймара никак не повлияет на Реал. Футбол
Бабич: Мариуполь заслужил место среди лучших команд страны. ФутболБабич: Мариуполь заслужил место среди лучших команд страны. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости