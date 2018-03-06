Подтвердилась причина смерти Астори. Футбол

Сегодняшнее вскрытие тела Давиде Астори подтвердило медицинские прогнозы, что итальянский защитник умер от сердечного приступа. Обстоятельное обследование показало, что не было причин для фатального инцидента, и сердце футболиста "постепенно замедлялось, пока полностью не остановилось". Об этом итальянским журналистам сообщил главного прокурора Удине Антонио де Николо.

Футболист, возможно, страдал от аритмии, говорится в отчете врачей, которые делали вскрытие.

31-летний Астори был найден мертвым в гостиничном номере в воскресенье утром перед матчем Серии А "Фиорентины" против "Удинезе".

Похороны капитана "Фиорентины" состоится в четверг в базилике Санта-Кроче во Флоренции.

"Фиорентина" решила вывести из обращения футболку с номером 13 в память о защитнике и капитане Давиде Астори. Аналогичное решение приняло руководство клуба "Кальяри", за который Астори выступал на протяжении шести сезонов.