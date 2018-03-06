Монарев: Игры с Александрией у нас традиционно боевые. Футбол

Главный тренер "Зирки" Роман Монарев в эфире канала "Футбол 1" проанализировал матч с "Александрией" (0:0).

- Хочу отметить, что у нас традиционно боевые игры с "Александрией", на результат. Обе команды имели свой план. "Александрия" использовала давление и борьбу, мы старались насытить центр поля. Первый тайм нам удался неплохо, полузащитники подобрали немало мячей. Не пропустили - это уже большой плюс для нас. Сыграли более-менее надежно.

Надо отметить усилия президента клуба и всех работников. Были предприняты титанические усилия, чтобы подготовить поле.

Сегодня мы не имели права проигрывать. Настрой футболистов должен был понравиться болельщикам, но качество футбола хромало. На первом плане был результат.

Кадровый потенциал на лавочке оставляет желать лучшего. Надеюсь, травмированные поскорее восстановятся, плюс мы еще дозаявим ребят. Нам нужна конкуренция качественных игроков. Будем усиливаться, чтобы обезопасить себя от вылета. Нужно сражаться за очки так, как сегодня, - подытожил Монарев.