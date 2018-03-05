Команда Формулы-1 Force India готова продаться производителю энергетических напитков

История с продажей команды Формула-1 Force India, похоже, выходит на финишную прямую. Как сообщает Daily Express со ссылкой на источники внутри компании, британский производитель энергетических напитков Rich Energy может объявить о покупке этого гоночного коллектива и о соответствующем изменении названия.

Сумма сделки предварительно оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов (около 227 миллионов евро). Это приобретение имеет для Rich Energy громадное стратегическое значение -оно позволяет расширить уровень конкуренции с другим производителем энергетиков Red Bull, который уже давно и успешно работает в Ф-1.

Отмечается, что ранее индийская команда в официальном пресс-релизе заявила, что не располагает предложениями со стороны потенциальных владельцев. Но такие заявления обычно мало что значат...


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