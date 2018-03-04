ПАОК проигрывает, АЕК выигрывает, Олимпиакос делит очки с Панатинаикосом. Футбол

Очередное большое греческое дерби между "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом" завершилось с ничейным счетом - 1:1, однако поговорить есть о чем. Теперь все внимание футбольной общественности страны будет к спорным решения арбитра встречи Евангелоса, что, наверняка, затмит и сорванный матч "Олимпиакоса" с ПАОКом, да и сенсационное поражение самого ПАОКа, после которого произошла смена лидера в греческой Суперлиге.

Исход матча "Олимпиакоса" с "Панатинаикосом" определили два пенальти, назначенные во втором тайме. На 61-й минуте Ансфирад заработал пенальти с красной карточкой Иконому за фол последней надежды. Двойной штраф в действии, потому что Фортунис был точен с "точки". Несмотря на меньшинство и удаление центрального защитника, "зеленые" забетонировали свои владение, а в концовке встречи вырвали ничью. И хотя Инсуа фолил до линии своей штрафной, арбитр назначил 11-метровый. Француз Антони Мунье был хладнокровен - 1:1.

Несколькими часами до этого лидер ПАОК проиграл в Триполи "Астерасу" - 2:3. Команды обменялись голами в первом тайме, затем в начале второго хозяева вышли вперед, однако на 97-й минуте Прийович с пенальти восстановил равновесие - 2:2. Казалось, что прервется только победная десятиматчевая серия гостей (16 побед кряду во всех турнирах), но Иглесиас в следующей же атаке поверг команду Развана Луческу в шок!

Тем временем, АЕК минимально обыграл "Панионис" - 1:0, и поднялся на первую строчку в турнирной таблице Суперлиги.

2017-18, Чемпионат Греции

Игровой день : 2018-03-04

"АЕК" - "Панионис" 1:0 (1:0)



"Астерас" - "ПАОК" 3:2 (1:1)



"Левадиакос" - "Лариса" 2:1 (0:0)



"Олимпиакос" - "Панатинаикос" 1:1 (0:0)

