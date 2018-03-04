Павелко победил Суркиса со счетом 33:0. Футбол
Президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол" рассказал о ходе рейтингового голосования на исполкоме организации. Напомним, исполком определялся, кто должен представлять Украину в УЕФА со следующего года. Сейчас этот пост занимает Григорий Суркис.
- Голосование завершилось со счетом 33:0. 33 голоса за Павелко, ноль - за Суркиса, - сообщил Павелко.
Отметим, выборы в УЕФА запланированы на февраль 2019-го.
- По тем изменениям, которые состоялись в УЕФА, могут баллотироваться только активные члены. Благодарен, что моя кандидатура была поддержана единогласно. Сегодня есть возможность быть в одной команде с новым руководством УЕФА и Александром Чеферином. Это дает новые возможности, - сказал ранее Павелко.
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Спорт
04.03.2018 20:07