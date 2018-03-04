Павелко победил Суркиса со счетом 33:0. Футбол

Президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол" рассказал о ходе рейтингового голосования на исполкоме организации. Напомним, исполком определялся, кто должен представлять Украину в УЕФА со следующего года. Сейчас этот пост занимает Григорий Суркис.

- Голосование завершилось со счетом 33:0. 33 голоса за Павелко, ноль - за Суркиса, - сообщил Павелко.

Отметим, выборы в УЕФА запланированы на февраль 2019-го.