ФФУ обвинила Бандурко в растрате 2 миллионов евро. Футбол

На исполкоме ФФУ первого вице-президента организации Александра Бандурко обвинили в растрате двух миллионов евро во время работы под руководством Григория Суркиса, сообщает телеканал «Футбол 1».
Фото ФФУ обвинила Бандурко в растрате 2 миллионов евро
Александр Бандурко. Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
Напомним, в 2003 году бывшее руководство ФФУ в лице Григория Суркиса и Александра Бандурко заявило о планах построить в селе Гореничи под Киевом учебно-тренировочную базу для национальных сборных.
 
На территории около 40 га должны были возвести манеж и более десяти полей. В итоге федерация не получила право на владение землей, и от идеи отказались в 2010-м.
 
За время работ в Гореничах было потрачено 2 миллиона евро. Около 350 000 тысяч евро потратили на покупку квартир для министерства обороны (базу планировали строить на территории бывшей воинской части).
 
На что потратили остальные деньги - неизвестно.
 
2 миллиона евро - это «платежи солидарности» от УЕФА, переведенные украинским клубам в течение четырех лет (с сезона-2000/01 до сезона-2003/04). Эти средства клубы якобы добровольно передали ФФУ на строительство футбольной базы.
 
Ранее сообщалось, что ФФУ инициирует расследование в отношении Григория Суркиса по вопросу растраты этих средств.
 


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