ФФУ обвинила Бандурко в растрате 2 миллионов евро. Футбол

На исполкоме ФФУ первого вице-президента организации Александра Бандурко обвинили в растрате двух миллионов евро во время работы под руководством Григория Суркиса, сообщает телеканал «Футбол 1».

Александр Бандурко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевом учебно-тренировочную базу для национальных сборных. Напомним, в 2003 году бывшее руководство ФФУ в лице Григория Суркиса и Александра Бандурко заявило о планах построить в селе Гореничи подучебно-тренировочную базу для национальных сборных.

На территории около 40 га должны были возвести манеж и более десяти полей. В итоге федерация не получила право на владение землей, и от идеи отказались в 2010-м.

За время работ в Гореничах было потрачено 2 миллиона евро . Около 350 000 тысяч евро потратили на покупку квартир для министерства обороны (базу планировали строить на территории бывшей воинской части).

На что потратили остальные деньги - неизвестно.

УЕФА , переведенные украинским клубам в течение четырех лет (с сезона-2000/01 до сезона-2003/04). Эти средства клубы якобы добровольно передали ФФУ на строительство футбольной базы. 2 миллиона евро - это «платежи солидарности» от, переведенные украинским клубам в течение четырех лет (с сезона-2000/01 до сезона-2003/04). Эти средства клубы якобы добровольно передали ФФУ на строительство футбольной базы.