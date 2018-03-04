Между ангелом и бесом: как утверждали видеоповторы. Футбол

Как и ожидалось, вчера система видеоповторов VAR была официально признана неотъемлемой частью футбольной игры. "Террикон" анализирует нюансы того, как это происходило...

Историческое решение было принято на заседании Международного Совета Футбольных Ассоциаций (IFAB) - организации, которая занимается регулированием правил игры в футбол. По кажущейся странной, но исторически понятной традиции, в нем - 5 членов: 4 британские ассоциации (по 1 голосу) и ФИФА (4 голоса). Для одобрения любого решения необходимо большинство в 6 голосов. Вчерашнее решение по VAR было одобрено единогласно.

По правилам, определенным ФИФА, решения о внесении изменений в правила являются обязательными для всех ее членов, начиная с 1 июля. Федерации, соревнования которых не завершатся до этого дня, могут отсрочить применение новинок в правилах до начала своего следующего сезона.

Новшество сопровождается массивной словесной поддержкой со стороны ФИФА. Говорится о том, что это грандиозный шаг по увеличению "целостности и справедливости игры". Говорится, что решение принималось самым взвешенным из всех возможных образов, что оно базируется на результатах независимого анализа...

Что это, кстати, за анализ? Речь идет о специальном исследовании, которое по заказу ФИФА в течение почти полутора лет проводили ученые из Левенского католического университета в Бельгии (71-е место в рейтинге лучших вузов мира). Они учли результаты соревнований, проведенных с применением VAR 20 национальными федерациями - а это 972 официальных матча и 693 товарищеских, тренировочных и юношеских в самых разных частях мира. О результатах доложил руководитель проекта - профессор Левенского университета Вернер Хельсен: "Мы напряженно работали над тем, чтобы проанализировать полученный нами массив информации. Как мы могли увидеть, применение VAR позволило увеличить изначальную точность решений на 5.8 процентов - с 93 до 98.8, что является значительным ростом". При этом, отмечается, что средняя потеря игрового времени в связи с применением VAR составила 55 секунд - не так уж и много, по мнению инициаторов проекта.

Комментируя эти цифры, заместитель генерального секретаря ФИФА, а в прошлом - звезда футбола Звонимир Бобан не скрывал восторга: "Анализ показывает фантастические результаты. Я уверен, что вы будете по-настоящему удовлетворены этими цифрами. Решение о применении VAR было принято с величайшей тщательностью и огромным уважением к средствам массовой информации, болельщикам - ко всем".

Директор судейского департамента, а в прошлом - немного скандальный арбитр Массимо Бузакка не сомневается, что все сделано правильно: "Это новый способ принятия решений судьями. Ясно, что понадобится время. Решив двигаться к применению VAR, мы начали невероятную по своим масштабам подготовительную работу с судьями, и особенно - ассистентами главных арбитров, чтобы не создавать повода для сомнений в спорных ситуациях".

Как на грех, буквально за пару дней до субботнего заседания IFAB произошел инцидент, давший дополнительные аргументы противникам VAR. Это случилось в матче Кубка Англии "Тоттенхэм" - "Рочдейл", причем работа VAR показалась сомнительной сразу в двух инцидентах. Сначала был отменен гол в самом начале матча - видеоповтор показал, что при этом были нарушены правила (но не тем игроком, которых забивал мяч), хотя там нарушение было обоюдным. А потом VAR не смог помочь арбитру увидеть, что фол на игроке "Тоттенхэма" был назначен за пределами штрафной, он назначил пенальти - но потом отменил гол, забитый с 11-метровой отметки с нарушением правил (для чего тоже понадобился VAR). Все эти телодвижения затянули игру минут на 5 - все это время недовольный "Уэмбли" гудел и выкрикивал в адрес арбитра обидные реплики.

"Болельщики платят деньги за настоящие эмоции, а не плохие технологии. Я ни в коем случае не выступаю против их введения, но будьте очень осторожны, когда меняете игру", - прокомментировал случившееся тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Членов IFAB, впрочем, этот скандал не смутил, и концентрироваться на нем при принятии исторического решения они не стали. Видимо, решили, что это вполне вписывается в те 1.2 процента "неточных решений", которые зафиксировали ученые Левенского университета и которые считаются "допустимым браком".

Накануне исторического заседания ходили разговоры о том, что некоторые члены IFAB выступят против одобрения VAR. В качестве таких консерваторов назывались представители Уэльса и Шотландии, считавшие, что изменения в футболе происходят "слишком быстро". Примерно такой же точки зрения придерживается бывший босс ФИФА Зепп Блаттер, заявивший, что непродуманные реформы правил могут "разрушить футбол". Президент УЕФА Александр Чеферин тоже относится к "!умеренным" и не собирается распространять действие VAR на следующий еврокубковый сезон...

Но позиция скептиков не имела большого значения - слишком уж велико было желание ФИФА "продавить" решение по VAR. Это высокая политика. Джанни Инфантино стремится казаться великим реформатором футбола, и VAR сам он декларирует как главный приоритет в своей деятельности. Для него критически важным было одобрение этой системы IFAB - и то, что ему удалось добиться единогласного одобрения, он может считать своей крупной победой. Инфантино прекрасно подготовился к этому последнему рубежу атаки, заручился мнением ученых (что позволило ему говорить: "Мы базируемся на фактах, а не на эмоциях"). В такой ситуации все его оппоненты, по умолчанию, превращались в критиканов, руководствующихся своими пристрастиями и игнорирующими объективную реальность.

Закрывая тему, технический директор IFAB, а в прошлом - известный судья Дэвид Эллерей сказал: "VAR несет в футбол изменения двух видов. Во-первых, философское - рефери впервые получает помощь извне. Во-вторых, моральное - потому что игра становится более справедливой". Будущее покажет, что такое VAR - ангел или демон. Возможно, очень скоро мы увидим это уже и в Украине - по крайней мере, глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи допускал применение системы уже в финале Кубка Украины 9 мая...