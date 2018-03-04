С Бандурко и Суркиса спросят за 2 млн евро и отсутствие базы в Гореничах. Футбол
На исполкоме ФФУ первого вице-президента организации Александра Бандурко (полномочия которого сейчас приостановлены) обвинили в растрате двух миллионов евро. В 2003 году бывшее руководство ФФУ в лице Григория Суркиса и Бандурко заявило, что планирует построить в селе Гореничи базу для тренировок сборных Украины. На 40 гектарах под Киевом планировалось построить манеж и минимум 10 полей. Но деньги испарились, а ничего построено не было.
С финансовыми махинациями Бандурко и Суркиса придется разбираться новому руководству федерации, информирует канал "Футбол 1". Расследование по этому поводу уже инициировано.
За потраченные деньги придется отчитываться перед УЕФА. Базы нет, а участок, куда "закопали" два миллиона евро, даже не принадлежит ФФУ.
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