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2018-03-04
ФФУ утвердила Павелко кандидатом в исполком УЕФА. Футбол
На заседании исполкома ФФУ все члены комитета единогласно избрали президента федерации Андрея Павелко кандидатом от Украины в исполком УЕФА.
«Это большая ответственность для меня, и я благодарен за оказанное доверие.
Андрей Павелко. Фото: ffu.org.ua
В УЕФА сейчас работает новая команда во главе с прогрессивным президентом Александером Чеферином, который поддерживает Федерацию футбола Украины во внедрении новаций, направленных на развитие футбола в нашей стране.
Углубление этого сотрудничества только будет способствовать популяризации футбола и спорта в целом в Украине.
Правила формирования руководящих органов УЕФА стали более демократичными.
Это открывает перед нами новые возможности, но их реализация требует концентрации общих усилий, в частности, в организации будущих финалов Лиги чемпионов УЕФА на самом высоком уровне».
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