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ФФУ утвердила Павелко кандидатом в исполком УЕФА. Футбол На заседании исполкома ФФУ все члены комитета единогласно избрали президента федерации Андрея Павелко кандидатом от Украины в исполком УЕФА. «Это большая ответственность для меня, и я благодарен за оказанное доверие. Андрей Павелко. Фото: ffu.org.ua УЕФА сейчас работает новая команда во главе с прогрессивным президентом Александером Чеферином, который поддерживает Федерацию сейчас работает новая команда во главе с прогрессивным президентом Александером Чеферином, который поддерживает Федерацию футбола Украины во внедрении новаций, направленных на развитие футбола в нашей стране. Углубление этого сотрудничества только будет способствовать популяризации футбола спорта в целом в Украине Правила формирования руководящих органов УЕФА стали более демократичными. Это открывает перед нами новые возможности, но их реализация требует концентрации общих усилий, в частности, в организации будущих финалов Лиги чемпионов УЕФА на самом высоком уровне». ffu.org.ua

Спорт-Экспресс

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