НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Вашему вниманию моменты с участием Виктора Оладипо (Индиана), Дуайта Пауэлла (Даллас), Пола Джорджа, Рассела Уэстбрука и Эрика Бледсо (все - Оклахома), Руди Гобера (Денвер), Джоша Джексона (Финикс), Бена Симмонса (Филадельфия), Мэйсона Пламли (Денвер), Джоша Хаестиса (Оклахома) и Блэйка Гриффина (Детройт).
Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей регулярного чемпионата.
Филадельфия - Шарлотт - 110:99 (27:30, 21:26, 26:24, 36:19)
Орландо - Детройт - 115:106 ОТ (31:29, 22:23, 29:30, 22:22, 11:2)
Атланта - Голден Стэйт - 109:114 (31:33, 19:29, 34:28, 25:24)
Вашингтон - Торонто - 95:102 (27:19, 20:32, 27:26, 21:25)
Чикаго - Даллас - 108:100 (24:32, 23:17, 31:36, 30:15)
Мемфис - Денвер - 102:108 (29:35, 25:28, 26:28, 22:17)
Милуоки - Индиана - 96:103 (21:18, 25:27, 21:33, 29:25)
Финикс - Оклахома - 116:124 (37:32, 30:28, 32:37, 17:27)
Клипперс - Нью-Йорк - 128:105 (32:25, 25:35, 35:18, 36:27)
Юта - Миннесота - 116:108 (23:24, 33:21, 29:32, 31:31)/
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