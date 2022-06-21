Два українці увійшли до топ-100 футболістів європейських збірних
Список очолив Кіліан Мбаппе.
Футболісти збірної України Андрій Ярмоленко та Микола Матвієнко увійшли до сотні найкращих футболістів національних збірних Європи за версією FedEx Performance Zone.
Ярмоленко розмістився на 91-й позиції, а Матвієнко - на 92-й. Варто зазначити, що ще троє українців потрапили до другої сотні - Микола Шапаренко (148), Роман Яремчук (149) та Ілля Забарний (184).
Повний рейтинг усіх українських футболістів доступний
Список очолив нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе, а топ-3 замкнули його партнер із французької збірної з "Реала" Карім Бензема та вінгер "Барселони" Мемфіс Депай зі збірної Нідерландів.
Топ-10 футболістів збірних Європи за версією FedEx Performance Zone:
1. Кіліан Мбаппе (Франція);
2. Карім Бензема (Франція);
3. Мемфіс Депай (Нідерланди);
4. Гаррі Кейн (Англія);
5. Кріштіану Роналду (Португалія);
6. Еміль Форсберг (Швеція);
7. Серхіо Бускетс (Іспанія);
8. Ігор Армаш (Молдова);
9. Антуан Грізманн (Франція);
10. Кевін Де Брейне (Бельгія).