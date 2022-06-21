Два українці увійшли до топ-100 футболістів європейських збірних

Футболісти збірної України Андрій Ярмоленко та Микола Матвієнко увійшли до сотні найкращих футболістів національних збірних Європи за версією FedEx Performance Zone.

Ярмоленко розмістився на 91-й позиції, а Матвієнко - на 92-й. Варто зазначити, що ще троє українців потрапили до другої сотні - Микола Шапаренко (148), Роман Яремчук (149) та Ілля Забарний (184).

Повний рейтинг усіх українських футболістів доступний за посиланням .

Список очолив нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе, а топ-3 замкнули його партнер із французької збірної з "Реала" Карім Бензема та вінгер "Барселони" Мемфіс Депай зі збірної Нідерландів.

Топ-10 футболістів збірних Європи за версією FedEx Performance Zone:

1. Кіліан Мбаппе (Франція);

2. Карім Бензема (Франція);

3. Мемфіс Депай (Нідерланди);

4. Гаррі Кейн (Англія);

5. Кріштіану Роналду (Португалія);

6. Еміль Форсберг (Швеція);

7. Серхіо Бускетс (Іспанія);

8. Ігор Армаш (Молдова);

9. Антуан Грізманн (Франція);

10. Кевін Де Брейне (Бельгія).