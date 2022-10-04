"Динамо" увійшло до топ-100 найдорожчих клубів світу за вартістю футболістів

На першому місці залишається "Манчестер Сіті".

"Динамо" посіло 86-те місце
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Один представник України увійшов до топ-100 найдорожчих футбольних клубів світу за версією Тransfermarkt.

Портал оновив вартість футболістів. Київське "Динамо" посіло у рейтингу 86-те місце. Склад киян оцінено у 110,40 млн євро.

Найдорожчим є склад "Манчестер Сіті" - вартість гравців клубу АПЛ оцінена в 1,06 млрд євро. До топ-3 увійшли англійський "Ліверпуль" (925 млн євро) та французький ПСЖ (890,35 млн євро).

До трійки найдорожчих клубів України також входять донецький "Шахтар" (80,30 млн євро) та "Дніпро-1" (23,85 млн євро).

Топ-10 найдорожчих клубів світу за версією Тransfermarkt:

1. "Манчестер Сіті" - 1,06 мільярда євро

2. "Ліверпуль" – 925 мільйонів євро

3. ПСЖ - 890,35

4. "Баварія" - 878,70

5. "Челсі" - 861,50

6. "Реал" - 837,50

7. "Барселона" - 813,70

8. "Манчестер Юнайтед" - 798,30

9. "Тоттенхем" - 685,30

10. "Арсенал" - 665,50...

86. "Динамо" – 110,40.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Міжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та БілорусіМіжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та Білорусі
129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії
В Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУВ Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ
Футболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті БельгіїФутболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті Бельгії
"Динамо" мінімально обіграло "Минай" у матчі УПЛ"Динамо" мінімально обіграло "Минай" у матчі УПЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Україна хоче прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 роціУкраїна хоче прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році
Українська каноїстка Бабак стала семиразовою чемпіонкою світу з марафонуУкраїнська каноїстка Бабак стала семиразовою чемпіонкою світу з марафону
Українець Зінченко потрапив до топ-10 дорогих лівих захисників світуУкраїнець Зінченко потрапив до топ-10 дорогих лівих захисників світу
Україна здобула рекордну кількість медалей на чемпіонаті світу з академічного веслуванняУкраїна здобула рекордну кількість медалей на чемпіонаті світу з академічного веслування
Росію потрібно ізолювати від усього світу – ЯрмоленкоРосію потрібно ізолювати від усього світу – Ярмоленко
Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдоРосію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо
Названий найоплачуваніший футболіст світуНазваний найоплачуваніший футболіст світу
Шість клубів підтвердили участь у новому сезоні хокейної УХЛШість клубів підтвердили участь у новому сезоні хокейної УХЛ
Українки вибороли дві медалі на чемпіонаті світу з боротьбиУкраїнки вибороли дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби
Україна завоювала другу медаль на чемпіонаті світу з боротьбиУкраїна завоювала другу медаль на чемпіонаті світу з боротьби
Последние новости
Подгружаем последние новости