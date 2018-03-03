Исполком ФФУ поддержал кандидатуру Павелко на место Суркиса в УЕФА. Футбол
Кандидатуру действующего президента ФФУ Андрея Павелко выдвинули на Исполком УЕФА. Эту должность сейчас занимает Григорий Суркис. Выборы в УЕФА пройдут 7 февраля 2019-го, но Павелко уже сейчас начинает работу, чтобы Украина и дальше была представлена в УЕФА.
- По тем изменениям, которые состоялись в УЕФА, могут баллотироваться только активные члены. Чтобы не потерять эту позицию в УЕФА, наши члены исполкома предложили уже сегодня начать выборную кампанию и активно общаться с нашими европейскими коллегами о поддержке кандидатуры от Украины во время голосования. Украина не может быть в стороне. Благодарен нашим коллективным членам и Исполкому за то, что они выступили с такой инициативой. Состоялось рейтинговое голосование. Благодарен, что моя кандидатура была поддержана единогласно. Сегодня есть возможность быть в одной команде с новым руководством УЕФА и Александром Чеферином. Это дает новые возможности для мероприятий - например, финал Лиги чемпионов, - сказал Павелко каналу "Футбол 1".
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