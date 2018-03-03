99-летний пловец из Австралии установил мировой рекорд
Предыдущий рекорд 2014 года Джордж Коронес обошел на 35 секунд.
99-летний австралийский пловец, судя по всему, установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на 50 метров вольным стилем, передает ВВС.
Джордж Коронес преодолел эту дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд. Он соревновался в возрастной категории 100-104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.
Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Сейчас результат проверяется спортивной федерацией.
В этой возрастной категории он был единственным пловцом. Заплыв был организован специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд.
Предыдущий рекорд в этой возрастной категории (1 минута и 31,19 секунды) был установлен британцем Джоном Харрисоном в 2014 году.
В ближайшую субботу Джордж Коронес надеется побить мировой рекорд на заплыв в 100 метров свободным стилем, который также был установлен Джоном Харрисоном.
Напомним, в феврале американец Крис Коулмэн побил мировой рекорд в беге на 60 метров, преодолев дистанцию с результатом 6,34 секунды.
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02.03.2018 21:18