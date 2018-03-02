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Кубок Украины: Итоги жеребьевки 1/2 финала В Днепре состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. На данной стадии турнира «Шахтер» дома сыграет с «Мариуполем». Фото: ffu.org.ua Вторую полуфинальную пару составили СК «Днепр-1» и киевское «Динамо». Базовый день матча - 18 апреля. Напомним, что финал Кубка Украины сезона-2017/18 пройдет 9 мая на «Днепр-Арене». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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