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2018-03-02
Кубок Украины: Итоги жеребьевки 1/2 финала
В Днепре состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.
На данной стадии турнира «Шахтер» дома сыграет с «Мариуполем».
Фото: ffu.org.ua
Вторую полуфинальную пару составили СК «Днепр-1» и киевское «Динамо».
Базовый день матча - 18 апреля.
Напомним, что финал Кубка Украины сезона-2017/18 пройдет 9 мая на «Днепр-Арене».
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