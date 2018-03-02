Кубок Украины: Итоги жеребьевки 1/2 финала

В Днепре состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.
 
На данной стадии турнира «Шахтер» дома сыграет с «Мариуполем». 
Фото Кубок Украины: Итоги жеребьевки 1/2 финала
Фото: ffu.org.ua
 
Вторую полуфинальную пару составили СК «Днепр-1» и киевское «Динамо».
 
Базовый день матча - 18 апреля.
 
Напомним, что финал Кубка Украины сезона-2017/18 пройдет 9 мая на «Днепр-Арене».
 


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