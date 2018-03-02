Агент: Следующий шаг в карьере Бернарда будет хорошо продуман. Футбол

Агент полузащитника «Шахтера» Бернарда Адриано Спадото рассказал о том, как проходят поиски нового клуба для футболиста. Напомним, что действующий контракт бразильца с «горняками» рассчитан до лета этого года.

«Бернард — быстрый и техничный футболист, именно поэтому его уже несколько раз вызывали в национальную сборную. Он очень ответственный человек, который полностью посвящает себя своей профессии.

Сейчас мой клиент готов играть в любом чемпионате Европы. Он великолепно одарен технически, имеет большой опыт выступлений на высочайшем уровне, и уже пять лет играет в «Шахтере».

У нас есть предложения по Бернарду. Это признак того, что его работу отмечают по всей Европе. При выборе новой команды основным фактором, на который будем обращать внимание, будет предложенный нам проект. Моему клиенту важно, чтобы следующий шаг в его карьере был хорошо продуман.

Миланский «Интер»? Мы ведем переговоры со многими клубами, было бы неэтично выделять какой-то один», — приводит слова Спадото fcinternews.it.


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