Инфантино: если система ВАР может помочь, то мы должны ее принять. Футбол

Видеоповторы могут помочь судьям в принятии правильных решений и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обязана официально принять систему VAR в качестве неотъемлемой части игры, считает президент мировой футбольной организации Джанни Инфантино. Ожидается, что это произойдет во время заседания Совета ФИФА в эти выходные.

"Я признаюсь, что два года назад я скептически относился к VAR, но сегодня я убежден, что это будет полезно для футбола. В 2018 году мы не можем позволить себе телезрителям и тем, кто на трибунах, у кого есть смартфоны, знать, что судьи ошиблись, а они сами об этом не ведают. Если мы можем им в этом помочь, то мы должны это сделать", - заявил Инфантино перед заседанием Совета ФИФА.

В последний раз система дала сбой в матче Кубка Англии, но президент ФИФА считает, что это частный случай и подобные ошибки не будут допущены на крупнейшем футбольном форуме.