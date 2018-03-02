Инфантино: если система ВАР может помочь, то мы должны ее принять. Футбол
Видеоповторы могут помочь судьям в принятии правильных решений и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обязана официально принять систему VAR в качестве неотъемлемой части игры, считает президент мировой футбольной организации Джанни Инфантино. Ожидается, что это произойдет во время заседания Совета ФИФА в эти выходные.
"Я признаюсь, что два года назад я скептически относился к VAR, но сегодня я убежден, что это будет полезно для футбола. В 2018 году мы не можем позволить себе телезрителям и тем, кто на трибунах, у кого есть смартфоны, знать, что судьи ошиблись, а они сами об этом не ведают. Если мы можем им в этом помочь, то мы должны это сделать", - заявил Инфантино перед заседанием Совета ФИФА.
В последний раз система дала сбой в матче Кубка Англии, но президент ФИФА считает, что это частный случай и подобные ошибки не будут допущены на крупнейшем футбольном форуме.
"For FIFA, inclusion means treating all 211 of our Member Associations equally"
FIFA President Gianni Infantino speaking at the FIFA Conference for Equality & Inclusion #FIFA4Equality
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