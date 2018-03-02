Украинец Деда пока не согласился играть за Азербайджан. Футбол

Полузащитник юношеской команды (U-19) футбольного клуба "Карабах" Ярослав Деда по-прежнему не согласился на натурализацию для того, чтобы играть за Азербайджан.

Как сообщает azerisport.com, Деда получил предложение перейти в молодежную сборную Азербайджана, но пока взял время на раздумья. Он не скрывает, что ждет предложения от сборной Украины.

Напомним, что Деда удачно сыграл за "Карабах" в Юношеской лиге УЕФА , где забил все три гола агдамского клуба. В январе этого года он побывал на сборе "Карабаха", где получил травму.

Напомним, что сборная Украины (U19) сыграет в элитном раунде ЧЕ-2018, который пройдет в июле в Финляндии. Соперниками украинцев будут сверстники из Румынии, Швеции и Сербии.