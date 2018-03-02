Пидгрушная: будет тренер - будет Пидгрушная
Украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка в экстфете Елена Пидгрушная рассказала о некоторых своих планах на будущее.
"Те этапы Кубка мира, которые будут в этом сезоне, я пропускаю. Но хочу еще побегать. Сейчас ищу тренера. Будет тренер - будет Пидгрушная", - приводятся слова Пидгрушной на странице ФБУ в facebook.
Ранее, напомним, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о перспективах Елены Пидгрушной и Вали Семеренко в национальной сборной.
"Я уже сказал Лене, и, думаю, скажу Вале, что им имеет смысл перейти на индивидуальную подготовку, а не тренироваться в составе национальной команды. Будем откровенны – я не верю, что они будут работать в полную силу четыре года до следующей Олимпиады", - сказал, в частности, он.
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