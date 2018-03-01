КДК ФФУ снял с Карпат 6 очков по делу Гудымы. Футбол
Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ решил наказать "Карпаты" за задолженность перед экс-игроком львовян Владимиром Гудымой штрафом в шесть турнирных очков. Об этом информирует канал "Футбол 1".
- Дело "Карпат" и Гудымы рассматривалось почти час. Мы заслушали на заседании вице-президента "Карпат" господина Смалийчука, принял участие по видеосвязи и сам Гудыма. Был адвокат Гудымы. По результатам дискуссии было принято решение о лишении "Карпат" шести турнирных очков за факт повторного обращения в суд общей юрисдикции.
Сейчас "Карпаты" получат решение и смогут его обжаловать в апелляционном порядке. На заседании были попытки найти компромисс, но это сторонам не удалось. Поэтому КДК принял такое решение. Мы давали им возможность подписать мирное соглашение 3-4 раза. Теперь уже вынуждены применять санкции, - сказал ответственный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко.
Отметим, что в АК ФФУ уже есть одно дело по "Карпатам" и Гудыме, согласно которому львовский клуб может лишиться еще трех очков. Точка в этой ситуации будет поставлена где-то через месяц, заверили в Федерации.
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