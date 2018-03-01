Международный олимпийский комитет восстановил РоSSию в правах

Членство Паралимпийского комитета РоSSии все еще приостановлено.

Международный олимпийский комитет восстановил РоSSию в правах
Фото: 4teller

Международный олимпийский комитет восстановил членство РоSSии, которое было приостановлено из-за допингового скандала, передает Русская служба Би-би-си.

О решении комитета сообщил член МОК Шамиль Тарпищев. Позднее эту информацию подтвердил глава Олимпийского комитета РоSSии Александр Жуков.

При этом, как отмечается, членство Паралимпийского комитета РоSSии все еще приостановлено. Это значит, что на грядущей Паралимпиаде роSSийские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Вопрос о восстановлении членства паралимпийского комитета рассмотрят не раньше окончания соревнований.

Ожидалось, что членство ОКР могло быть восстановлено еще во время Олимпиаде в Корее, которая завершилась в минувшие выходные. Однако этого так не произошло - в том числе из-за того, что в допинг-пробах роSSийского керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой нашли запрещенные препараты.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную РоSSии от Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за допинга, позволив выступать роSSийским спортсменам, которые не замешанные в употреблении допинга под нейтральным флагом. Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг.

Кроме того, исполком МОК обязал РоSSию возместить все расходы, связанные с антидопинговым расследованием - всего 15 млн долларов.

Позже МОК запретил исполнение национального гимна страны и участие роSSийской делегации в церемонии открытия.

В итоге на Игры в Корее были допущены только те роSSийские спортсмены, которые получили приглашение МОК.

Однако в феврале этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 роSSийских спортсменов, аннулировав их дисквалификации. Еще 11 роSSийским олимпийцам арбитраж смягчил наказание - пожизненное отстранение от Олимпиад заменили на недопуск на Олимпиаду в Корее, но медали им возвращены не были.


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