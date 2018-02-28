ФИФА ознакомила тренеров с системой VAR. Футбол

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) ознакомила национальных тренеров с процессом работы системы видеоповторов на предстоящем чемпионате мира, хотя VAR еще не был официально принят.

Но это произойдет в субботу. После долгого брифинга в Сочи, тренер национальной команды Ирана Карлуш Кейрош заявил: "Футбол не может продолжаться, если наши глаза закрыты".

VAR будет принят на заседании Международного совета, в котором ФИФА имеет четыре из восьми голосов. Остальные - за британскими Ассоциациями.

Напомним, система видеоповторов была опробована на Кубке Конфедераций в прошлом году, и в ФИФА позитивно оценили ее внедрение.

The video assistant referee (VAR) system has been accurate in 98.9% of decisions so far during its two-year worldwide trial, a report has found.https://t.co/ZuRhwDbhLV pic.twitter.com/RYKaw3OfpC

— BBC Sport (@BBCSport) 22 января 2018 г.


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