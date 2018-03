ФИФА ознакомила тренеров с системой VAR. Футбол

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) ознакомила национальных тренеров с процессом работы системы видеоповторов на предстоящем чемпионате мира, хотя VAR еще не был официально принят.

Но это произойдет в субботу. После долгого брифинга в Сочи, тренер национальной команды Ирана Карлуш Кейрош заявил: "Футбол не может продолжаться, если наши глаза закрыты".

VAR будет принят на заседании Международного совета, в котором ФИФА имеет четыре из восьми голосов. Остальные - за британскими Ассоциациями.

Напомним, система видеоповторов была опробована на Кубке Конфедераций в прошлом году, и в ФИФА позитивно оценили ее внедрение.