ФИФА ознакомила тренеров с системой VAR. Футбол
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) ознакомила национальных тренеров с процессом работы системы видеоповторов на предстоящем чемпионате мира, хотя VAR еще не был официально принят.
Но это произойдет в субботу. После долгого брифинга в Сочи, тренер национальной команды Ирана Карлуш Кейрош заявил: "Футбол не может продолжаться, если наши глаза закрыты".
VAR будет принят на заседании Международного совета, в котором ФИФА имеет четыре из восьми голосов. Остальные - за британскими Ассоциациями.
Напомним, система видеоповторов была опробована на Кубке Конфедераций в прошлом году, и в ФИФА позитивно оценили ее внедрение.
The video assistant referee (VAR) system has been accurate in 98.9% of decisions so far during its two-year worldwide trial, a report has found.— BBC Sport (@BBCSport)
https://t.co/ZuRhwDbhLV pic.twitter.com/RYKaw3OfpC 22 января 2018 г.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.02.2018 19:09