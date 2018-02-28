Боруссия готова предложить Ройсу новый контракт. Футбол

Руководство "Боруссии" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество со своим полузащитником Марко Ройсом. Нынешний контракт с 28-летним хавбеком действует до лета 2019-го года, но немецкий клуб готов заключить долгосрочное соглашение.

- Во время реабилитации Марко не хотел вступать в переговорный процесс, мы отнеслись к этому с пониманием. К счастью, теперь уже всё нормально, поэтому начнём наше общение, - сказал спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк в интервью местной прессе.

Напомним, Ройс около 8 месяцев восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена. Долгожданное возвращение на поле состоялось 10-го февраля - футболист принял участие в матче 22-го тура Бундеслиги против "Гамбурга". Вингер уже сыграл в 5 матчах, записав на свой счёт два забитых мяча.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумагиТренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги
Золотой "лотерейный билет" вытянула БелоруссияЗолотой "лотерейный билет" вытянула Белоруссия
Спартаковские хулиганы в Бильбао: умер полицейский. ФутболСпартаковские хулиганы в Бильбао: умер полицейский. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
ФИФА ознакомила тренеров с системой VAR. ФутболФИФА ознакомила тренеров с системой VAR. Футбол
На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. ФутболНа улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол
Левандовски и Хуммельс едва не подрались на тренировке. ФутболЛевандовски и Хуммельс едва не подрались на тренировке. Футбол
Освальдо решил возобновить карьеру. ФутболОсвальдо решил возобновить карьеру. Футбол
Невилл: Де Хеа - единственный футболист мирового класса в МЮНевилл: Де Хеа - единственный футболист мирового класса в МЮ
Лукаку предлагает провести Матч всех звезд АПЛ. ФутболЛукаку предлагает провести Матч всех звезд АПЛ. Футбол
Андрей Шевченко: Главная задача - попасть на Евро-2020. ФутболАндрей Шевченко: Главная задача - попасть на Евро-2020. Футбол
Зидан: Мы не заслуживали поражения. ФутболЗидан: Мы не заслуживали поражения. Футбол
Главное за день: обида Суркиса, возвращение Буффона, падение Тейшейры и другие новости. ФутболГлавное за день: обида Суркиса, возвращение Буффона, падение Тейшейры и другие новости. Футбол
Гиггз: Слишком рано сравнивать Сити с Юнайтед, Челси и Арсеналом. ФутболГиггз: Слишком рано сравнивать Сити с Юнайтед, Челси и Арсеналом. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости