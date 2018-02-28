Боруссия готова предложить Ройсу новый контракт. Футбол

Руководство "Боруссии" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество со своим полузащитником Марко Ройсом. Нынешний контракт с 28-летним хавбеком действует до лета 2019-го года, но немецкий клуб готов заключить долгосрочное соглашение.

- Во время реабилитации Марко не хотел вступать в переговорный процесс, мы отнеслись к этому с пониманием. К счастью, теперь уже всё нормально, поэтому начнём наше общение, - сказал спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк в интервью местной прессе.

Напомним, Ройс около 8 месяцев восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена. Долгожданное возвращение на поле состоялось 10-го февраля - футболист принял участие в матче 22-го тура Бундеслиги против "Гамбурга". Вингер уже сыграл в 5 матчах, записав на свой счёт два забитых мяча.