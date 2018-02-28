Левандовски и Хуммельс едва не подрались на тренировке. Футбол

Игроки "Баварии", которые ведут подготовку к воскресному матчу чемпионата Германии против "Фрайбурга", едва не перепутали футбольное поле с боксёрским рингом.

По информации Bild, нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски побил горшки с защитником Матсом Хуммельсом. Команда проводила традиционную двусторонку, но во время одной из атак соперника поляк принялся завязывать шнурки. Немецкий центрбек сразу же накричал на своего партнёра, а спустя пару секунд услышал встречные претензии - мол, сколько можно терять мяч.

К счастью, в ситуацию вмешался Юпп Хайнкес, который попытался разрядить обстановку, но так и не убедил подопечных пожать друг другу руки.

Отметим, что Левандовски неоднократно заявлял о своём желании сменить клубную прописку. Основным претендентом на форварда считают мадридский "Реал".