Освальдо решил возобновить карьеру. Футбол

Бывший нападающий сборной Италии Пабло Даниэль Освальдо снова в деле - эпатажный форвард подписал контракт с клубом "Тальерес", который выступает в третьем по силе дивизионе Аргентины.

Напомним, Освальдо завязал с футболом в 2016-м, когда увлёкся рок-н-роллом и принял решение заняться музыкальной карьерой.

Экс-футболист "Ромы", "Ювентуса", "Интера" и других итальянских клубов никогда не скрывал, что имел проблемы с режимом. В недавнем интервью он заявил: с уважением относится к футболу, однако барбекю и пиво любит куда больше. Это и побудило повесить бутсы на гвоздь. Кроме того, Пабло неоднократно рассказывал истории о том, как вместе с тренером Чезаре Пранделли курил в раздевалке "Скуадры Адзурры".


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