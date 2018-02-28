Лукаку предлагает провести Матч всех звезд АПЛ. Футбол
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выступил с необычной для футбола инициативой. Вдохновившись Национальной баскетбольной ассоциацией бельгийский футболист предлагает английской Премьер лиге провести Матч всех звезд.
- Есть идея для вас, парни. В НБА есть Матч всех звезд. Что вы думаете по поводу того, чтобы организовать подобное в Премьер лиге? Север против Юга! И фаны будут голосовать, - написал Лукаку в своем твиттере.
Ранее владелец "Эвертона" Фархад Мошири рассказал о том, почему не сумел удержать Ромелу Лукаку в своей команде. В разгар переговоров свое слово вставила мама футболиста, которая утверждала, что ей открылось предсказание вуду о том, что сыну нужно уходить.
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