Лукаку предлагает провести Матч всех звезд АПЛ. Футбол

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выступил с необычной для футбола инициативой. Вдохновившись Национальной баскетбольной ассоциацией бельгийский футболист предлагает английской Премьер лиге провести Матч всех звезд.

- Есть идея для вас, парни. В НБА есть Матч всех звезд. Что вы думаете по поводу того, чтобы организовать подобное в Премьер лиге? Север против Юга! И фаны будут голосовать, - написал Лукаку в своем твиттере .

Ранее владелец "Эвертона" Фархад Мошири рассказал о том, почему не сумел удержать Ромелу Лукаку в своей команде. В разгар переговоров свое слово вставила мама футболиста, которая утверждала, что ей открылось предсказание вуду о том, что сыну нужно уходить.