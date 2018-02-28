Лукаку предлагает провести Матч всех звезд АПЛ. Футбол

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выступил с необычной для футбола инициативой. Вдохновившись Национальной баскетбольной ассоциацией бельгийский футболист предлагает английской Премьер лиге провести Матч всех звезд.

- Есть идея для вас, парни. В НБА есть Матч всех звезд. Что вы думаете по поводу того, чтобы организовать подобное в Премьер лиге? Север против Юга! И фаны будут голосовать, - написал Лукаку в своем твиттере.

Ранее владелец "Эвертона" Фархад Мошири рассказал о том, почему не сумел удержать Ромелу Лукаку в своей команде. В разгар переговоров свое слово вставила мама футболиста, которая утверждала, что ей открылось предсказание вуду о том, что сыну нужно уходить.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумагиТренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги
Золотой "лотерейный билет" вытянула БелоруссияЗолотой "лотерейный билет" вытянула Белоруссия
Блок рекламы


Похожие новости
Андрей Шевченко: Главная задача - попасть на Евро-2020. ФутболАндрей Шевченко: Главная задача - попасть на Евро-2020. Футбол
Зидан: Мы не заслуживали поражения. ФутболЗидан: Мы не заслуживали поражения. Футбол
Главное за день: обида Суркиса, возвращение Буффона, падение Тейшейры и другие новости. ФутболГлавное за день: обида Суркиса, возвращение Буффона, падение Тейшейры и другие новости. Футбол
Гиггз: Слишком рано сравнивать Сити с Юнайтед, Челси и Арсеналом. ФутболГиггз: Слишком рано сравнивать Сити с Юнайтед, Челси и Арсеналом. Футбол
Худобяк: Карпаты тянули резину и не отпускали меня, так что я сам себя выкупил. ФутболХудобяк: Карпаты тянули резину и не отпускали меня, так что я сам себя выкупил. Футбол
Сербский вратарь творит чудеса: берет пенальти за пенальти. ФутболСербский вратарь творит чудеса: берет пенальти за пенальти. Футбол
Видеоповторы помогут медбригадам команд на ЧМ-2018. ФутболВидеоповторы помогут медбригадам команд на ЧМ-2018. Футбол
РоSSию лишили всех международных спортивных соревнований с апреля 2018 годаРоSSию лишили всех международных спортивных соревнований с апреля 2018 года
Кубок Дэвиса решили преобразовать в новый турнир. ФутболКубок Дэвиса решили преобразовать в новый турнир. Футбол
Гюндоган: Немного странно снова играть с Арсеналом спустя четыре дня. ФутболГюндоган: Немного странно снова играть с Арсеналом спустя четыре дня. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости