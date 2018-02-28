Отбор ЧМ-2019: Украина выходит в лидеры!

Фактический аншлаг на трибунах Дворца спорта - играть в такой атмосфере неудобно для любого гостя. И, напротив, огромный дополнительный мотивационный фактор для наших ребят. Тут уж, хочешь - не хочешь, а для достижения столь важной победы найдешь в себе любые дополнительные силы.
Однако в психологическом плане шведы оказались крепкими орешками. И, несмотря на отсутствие вновь травмировавшегося лидера Маркуса Эрикссона, постарались сразу же захватить инициативу. Невозможно пробиться под чужой щит, где длинные руки Вячеслава Кравцова, при содействии Вячеслава Боброва, были готовы наставить «горшков» всех и каждому - не беда!
Подопечные Ведрана Боснича задействовали быстрое движение мяча с многочисленными заслонами и выведением на дальние броски Томаса Массамбы и Кристофера Чераповича. В результате те за первую четверть реализовали пять дальних попыток из восьми. И кто знает, как бы сложилась дальнейшая картина противостояния, если бы не рассудительные действия Юджина Джетера.
Темнокожий плеймейкер сборной Украины оказался именно тем исполнителем, который в сложные мгновения не боится взять игру на себя. Соответственно, именно его передачи и личные 5 очков в концовке четверти вывели нашу команду вперед. Дальше - больше. После короткого перерыва, образно говоря, именно с подачи Джетера у шведов напрочь сбился «дальний прицел», а поскольку под щитами доминирование хозяев площадки продолжила пара Владимир Герун - Артем Пустовой, до дела гостей стали плохи. 2 очка за шесть минут - этого было достаточно, чтобы подопечные Евгения Мурзина убежали в серьезный отрыв. Поспособствовали этому и два трехочковых попадания Александра Мишулы.
Правда, 19-очковый гандикап сказался на боевом настрое украинцев не лучшим образом. После большого перерыва в их действиях начала просматриваться эдакая самоуспокоенность и даже вальяжность. К счастью, преимущественно в нападении, поскольку в защите Джетер и компания по-прежнему отрабатывали на совесть. Но будь в составе шведов тот же снайпер Эрикссон, картина противостояния могла бы резко измениться. А так они продолжили уповать преимущественно на атаки из-за шестиметровой линии, результативность которых была уже далеко не столь успешной, как в начале поединка. Ну, а со средних и ближних позиций дела у них не особо клеились и раньше. Соответственно, после очередного всплеска активности, украинская сборная довела свое преимущество до 24 пунктов.
Впрочем, заключительную пятиминутку она может занести себе в откровенный пассив. Резкий спад в движении и концентрации внимания достаточно быстро позволил команде Швеции отыграть добрых 13 очков. Поэтому еще хорошо, что на большее у соперников не хватило времени.
- Команда устала после предыдущего поединка в Латвии и не имела отдыха, - пояснил столь странную метаморфозу в матче Евгений Мурзин. - Поэтому игра была достаточно тяжелой. Решающей стала наше преимущество во второй четверти. Помогли Пустовой, Кравцов, Бобров и хорошая игра в защите. 35 минут мы действительно оборонялись хорошо.
Спасибо всем ребятам за ту работу, которую мы вместе провели! Было очень приятно работать с таким дружным коллективом, в котором Джетер и Герун добавили новой энергии. Главное же - мы выполнили задачу по завоеванию побед в двух поединках…
Таким образом, благодаря несколько неожиданному успеху Латвии в параллельном матче с Турцией, украинская сборная стала единоличным лидером в своей группе, и теперь от попадания во второй квалификационный раунд ее отделяет еще одна победа. Добыть ее нашим баскетболистам предстоит уже летом, когда она, соответственно, дома и в гостях, сыграет с теми же Латвией и Турцией.
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