Отбор ЧМ-2019: Украина выходит в лидеры!

Победа над шведами и неожиданное поражение турков в Латвии позволили подопечным Евгения Мурзина единолично возглавить таблицу в группе.

Однако решающие матчи ей предстоит провести летом против тех же турков и латвийцев.

Юджин ДЖЕТЕР пытается пройти Томаса МАСАМБУ. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ"

Группа В

УКРАИНА - ШВЕЦИЯ - 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

Украина: Джетер (11 + 6 передач), Гладырь (11), Конев (2 + 6 подборов), Бобров (9), Кравцов (10 + 7 подборов) - старт; Мишула (6), Пустовой (9 + 4 передачи + 2 блок-шота), Зайцев (13), Лукашов, Липовый (2), Герун (2), Кольченко (2).

Швеция: Т. Массамба (13), Борг (10), Черапович (12), Линдквист (2), Биргандер (4 + 5 подборов) - старт; В. Гаддефорс (3), Хакансон (9), Палмблад (8), Спирес (3), Челльбом, Линдстрем (2).

Судьи: Зурапович (Босния), Юрас (Сербия), Томасович (Словакия).

Киев . Дворец 26 февраля.. Дворец спорта . 6700 зрителей.

Фактический аншлаг на трибунах Дворца спорта - играть в такой атмосфере неудобно для любого гостя. И, напротив, огромный дополнительный мотивационный фактор для наших ребят. Тут уж, хочешь - не хочешь, а для достижения столь важной победы найдешь в себе любые дополнительные силы.

Однако в психологическом плане шведы оказались крепкими орешками. И, несмотря на отсутствие вновь травмировавшегося лидера Маркуса Эрикссона, постарались сразу же захватить инициативу. Невозможно пробиться под чужой щит, где длинные руки Вячеслава Кравцова, при содействии Вячеслава Боброва, были готовы наставить «горшков» всех и каждому - не беда!

Подопечные Ведрана Боснича задействовали быстрое движение мяча с многочисленными заслонами и выведением на дальние броски Томаса Массамбы и Кристофера Чераповича. В результате те за первую четверть реализовали пять дальних попыток из восьми. И кто знает, как бы сложилась дальнейшая картина противостояния, если бы не рассудительные действия Юджина Джетера.

Темнокожий плеймейкер сборной Украины оказался именно тем исполнителем, который в сложные мгновения не боится взять игру на себя. Соответственно, именно его передачи и личные 5 очков в концовке четверти вывели нашу команду вперед. Дальше - больше. После короткого перерыва, образно говоря, именно с подачи Джетера у шведов напрочь сбился «дальний прицел», а поскольку под щитами доминирование хозяев площадки продолжила пара Владимир Герун - Артем Пустовой, до дела гостей стали плохи. 2 очка за шесть минут - этого было достаточно, чтобы подопечные Евгения Мурзина убежали в серьезный отрыв. Поспособствовали этому и два трехочковых попадания Александра Мишулы.

Правда, 19-очковый гандикап сказался на боевом настрое украинцев не лучшим образом. После большого перерыва в их действиях начала просматриваться эдакая самоуспокоенность и даже вальяжность. К счастью, преимущественно в нападении, поскольку в защите Джетер и компания по-прежнему отрабатывали на совесть. Но будь в составе шведов тот же снайпер Эрикссон, картина противостояния могла бы резко измениться. А так они продолжили уповать преимущественно на атаки из-за шестиметровой линии, результативность которых была уже далеко не столь успешной, как в начале поединка. Ну, а со средних и ближних позиций дела у них не особо клеились и раньше. Соответственно, после очередного всплеска активности, украинская сборная довела свое преимущество до 24 пунктов.

Впрочем, заключительную пятиминутку она может занести себе в откровенный пассив. Резкий спад в движении и концентрации внимания достаточно быстро позволил команде Швеции отыграть добрых 13 очков. Поэтому еще хорошо, что на большее у соперников не хватило времени.

Евгений Мурзин. - Поэтому - Команда устала после предыдущего поединка в Латвии и не имела отдыха, - пояснил столь странную метаморфозу в матче. - Поэтому игра была достаточно тяжелой. Решающей стала наше преимущество во второй четверти. Помогли Пустовой, Кравцов, Бобров и хорошая игра в защите. 35 минут мы действительно оборонялись хорошо.

Спасибо всем ребятам за ту работу, которую мы вместе провели! Было очень приятно работать с таким дружным коллективом, в котором Джетер и Герун добавили новой энергии. Главное же - мы выполнили задачу по завоеванию побед в двух поединках…

Таким образом, благодаря несколько неожиданному успеху Латвии в параллельном матче с Турцией , украинская сборная стала единоличным лидером в своей группе, и теперь от попадания во второй квалификационный раунд ее отделяет еще одна победа. Добыть ее нашим баскетболистам предстоит уже летом, когда она, соответственно, дома и в гостях, сыграет с теми же Латвией и Турцией

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

Латвия - Турция - 79:70 (14:21, 18:15, 26:18, 22:16). Л: Смит (13), Мейерс (13), Якович (10), Пейнерс (10), Ломажс (10). Т: Мухаммед (23), Махмутоглу (11).

И В П ИО О

1. УКРАИНА 4 3 1 303-277 7

2. Турция 4 2 2 280-271 6

3. Латвия 4 2 2 302-310 6

4. Швеция 4 1 3 274-301 5

5-й тур, 28 июня : Турция - УКРАИНА, Швеция - Латвия.

6-й тур, 1 июля : УКРАИНА - Латвия, : УКРАИНА - Латвия, Турция - Швеция.

Группа А. Испания - Черногория - 79:67. Белоруссия - Словения - 93:92.

Испания - 8, Словения - 6, Черногория, Белоруссия - 5.

Группа C. Литва - Косово - 106:50. Венгрия - Польша - 64:57.

Литва - 8, Польша , Венгрия - 6, Косово - 4.

Группа D. Румыния - Италия - 50:101. Хорватия - Голландия - 82:78.

Италия - 8, Румыния - 6, Голландия, Хорватия - 5.

Группа E. Франция - Бельгия - 64:49. РоSSия - Босния - 70:53.

Франция - 8, РоSSия, Босния - 6, Бельгия - 4.

Группа F. Исландия - Чехия - 76:75. Финляндия - Болгария - 75:70.

Чехия - 7, Исландия, Финляндия - 6, Болгария - 5.

Группа G. Грузия - Германия - 77:87. Австрия - Сербия - 81:82.

Германия - 8, Сербия - 7, Грузия - 5, Австрия - 4.

Группа H. Эстония - Израиль - 78:62. . Эстония - Израиль - 78:62. Греция - Великобритания - 75:70.

В следующий раунд выходят по 3 команды из группы.