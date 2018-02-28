Главное за день: обида Суркиса, возвращение Буффона, падение Тейшейры и другие новости. Футбол

Главные спортивные новости вторника, 27 февраля 2018 года.

Украинское

"Шахтер" готовится к матчу с "Карпатами" в Киеве . Пропустивший игру с "Зиркой" Бернард тренируется в общей группе.

Игорь Худобяк официально стал футболистом казахстанского "Акжайыка". Ему фактически пришлось выкупить себя у "Карпат".

Не выдержали нервы у Игоря Суркиса. В острейшей полемике от назвал Мирона Маркевича "членом клуба сбитых летчиков".

Евгений Селезнев попал в сборную тура чемпионата Турции. Его дубль помог "Акхисару" одержать крупную победу.

Вратарь "Зари" Андрей Лунин не перейдет в "Реал Сосьедад". Планы испанцев изменились, переговорный процесс прекращен.

Еврокубки

Условия квалификации в Лигу чемпионов слегка изменились. Теперь вице-чемпионам будет сложнее попасть в групповой турнир.

Обнародован и новый формат Лиги Европы. Украина сохранила нынешнюю позицию - одно место в групповом турнире.

Европейское

"Реал" давным-давно не проигрывал "Эспаньолу" в чемпионате Испании . Но все серии в футболе когда-то прерываются.

"Арсенал" все-таки может этим летом лишиться Арсена Венгера. И тогда его сменщиком может стать Паулу Фонсека.

В Неаполе впервые за много лет выпал снег. Болельщики "Наполи" тут же использовали его для оскорблений в адрес "Ювентуса".

Джанлуиджи Буфффон подтвердил, что готов вернуться в сборную Италии. Он должен помочь команде в столь непростой момент.

Форвард "Баварии" Кингсли Коман получил разрыв связок голеностопа. Команда потеряла его "на много недель".

В чемпионате Англии планируют ввести зимнюю паузу. Ожидают, что это поможет клубам этой страны в еврокубках.

Всяко-разно

Два года назад Алекс Тейшейра покинул "Шахтер" на пике славы. Теперь в его карьере не осталось и тени тех успехов.

Сербский вратарь Никола Вуянац, играющий в Македонии, творит чудеса. Из 8 последних пенальти, пробитых ему, он пропустил лишь один.

С 1 апреля РоSSия теряет право организовывать и проводить международные соревнования. Правда, это касается только новых турниров.

На чемпионате мира по футболу видеоповторы будут доступны медбригадам. Это позволит ускорить диагноз повреждений игроков.

Цифра дня

54 000 зрителей пришло на матч "Боруссии" в Бундеслиге - так мало не было уже 20 лет.