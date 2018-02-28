Худобяк: Карпаты тянули резину и не отпускали меня, так что я сам себя выкупил. Футбол

Как уже сообщалось, экс-капитан "Карпат" Игорь Худобяк нашел себе новую команду. 33-летний полузащитник заключил контракт с казахстанским "Акжайыком" на один сезон. Покинуть "Карпаты" Худобяк хотел еще летом, но тогда руководство принципиально не стало продавать футболиста. С легендой клуба расстались только после того, как Худобяк отказался от трех зарплат, сообщает канал "Футбол 1".

- Варианты были и в Европе, и в Украине. Но "Карпаты" очень тянули всю эту резину, не отпускали меня, поэтому все сорвалось. Я обращался к руководству, просился отпустить.

- Какие именно были варианты?
- Звонили с Кипра. В конце чемпионата я практически не играл, поэтому был удивлен, что меня не отпускают. Если на меня не рассчитывают, зачем тогда держать в команде и платить зарплату? Получается, я сам себя выкупил. У "Карпат" был передо мной долг в три зарплаты, а я их оставил в клубе, - сообщил Худобяк.


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