Сербский вратарь творит чудеса: берет пенальти за пенальти. Футбол

Сербский вратарь творит чудеса храбрости в Македонии. Голкипер "Академии Пандева" 26-летний Никола Вуянац является настоящим королем пенальти. Из последних восьми 11-метровых, назначенных в его ворота, соперники реализовали только один. Вратарь парировал пять пенальти, а еще дважды футболисты не попадали в створ его ворот.

Вуянац также не позволил забить ему два пенальти в последнем матче "Академии Пандева" - против лидера чемпионата "Шкендии". Оба удара с "точки" игроками "Шкендии" не были точными. В одном случае вратарь спас, а в другом мяч угодил в перекладину. И все же хозяева "Шкендии" сумели вырвать победу в конце встречи - 1:0, но великолепная игра вратаря получила высокие оценки.

Вуянац признался, что у него нет рецепта спасения при 11-метровых штрафных ударах, но перед каждой игрой он анализирует, как бомбардиры исполняют пенальти, а после матчей или тренировок выделяет дополнительное время для отработки 11-метровых.




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