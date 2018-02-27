Новые важные решения УЕФА. Футбол

В Братиславе состоялись Конгресс Европейского футбольного союза и заседание Исполкома УЕФА, утвердившего ряд важных решений.
 
На 42-м Очередном Конгрессе УЕФА в Братиславе представители 55 национальных ассоциаций были проинформированы о решениях Исполнительного комитета УЕФА, заседание которого состоялось днем ранее. На ЕВРО-2020 будут рекордные призовые для участников, рекордные гранты будут выделены на развитие футбола в Европе.
Фото Новые важные решения УЕФА
Григорий Суркис. Фото: uefa.com
 
В 2020-2024 годах УЕФА выделит 55 национальным ассоциациям 775,5 миллиона евро солидарной помощи в рамках проекта развития HatTrick V.
 
Сумма, утвержденная Исполнительным комитетом УЕФА на воскресном заседании в Братиславе, на 600 миллионов евро превышает бюджет четвертого цикла проекта, который охватывает 2016-2020 годы. В результате каждая из 55 национальных ассоциаций Европы сможет получить в 2020-2024 годах до 14,1 миллиона евро.
 
Все эти средства пойдут на улучшение спортивной и административной инфраструктуры европейских ассоциаций. С момента появления на свет проекта HatTrick в 2004 году в европейский футбол было инвестировано 1,8 миллиарда евро.
 
Также исполком УЕФА одобрил увеличение призовых для 24 команд, которые примут участие в финальной стадии ЕВРО-2020. Участники ЕВРО-2020 в общей сложности получат 371 миллион евро - на 70 миллионов больше, чем было распределено между 24 участниками финальной стадии ЕВРО-2016 во Франции.
 
Вот как будут распределены эти средства:
 
Каждая из 24 команд получит по 9,25 миллиона евро.
 
За победу в каждом матче группового этапа ассоциация получит 1,5 миллиона евро, ничья принесет 750 000 евро.
 
В плей-офф за победы никаких дополнительных выплат не предусмотрено. Каждый из участников 1/8 финала получит по 2 миллиона евро, четвертьфиналисты получат еще по 3,25 миллиона евро. Выход сборной в полуфинал обеспечит ассоциации еще 5 миллионов евро.
 
Что касается финала на «Уэмбли», проигравшая команда получит 7 миллионов евро, тогда как победителю достанется 10 миллионов.
 
Следовательно, если чемпион выиграет все три матча группового этапа, то в общей сложности заработает 34 миллиона евро. В 2016-м эта сумма составляла 27 миллионов евро.
 
Кроме того, на 42-м Конгрессе УЕФА Хуан Луис Ларреа Саробе (Испания) был избран членом исполкома УЕФА с мандатом на год, а Шандор Чаньи (Венгрия) – вице-президентом ФИФА, также с мандатом на год. В связи с назначением Чаньи, исполком УЕФА решил, что на посту европейского представителя в Совете ФИФА его до Конгресса УЕФА 2019 года заменит Фернанду Гомеш.
 
Ларс-Кристер Ольссон был ратифицирован представителем Европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) в качестве полноценного члена Исполнительного комитета УЕФА на срок до 2021 года.
 
Конгресс УЕФА отклонил заявку на вступление со стороны Футбольной ассоциации Джерси.
 
Наконец, Конгресс УЕФА одобрил рапорты президента, Исполнительного комитета и администрации УЕФА за сезон 2016/17, изучил финансовый отчет сезона 2016/17 и утвердил бюджет на сезон 2018/19, а также одобрил предложенные поправки к Уставу УЕФА.
 
Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 24 мая в Киеве. Следующий Конгресс УЕФА пройдет в Риме 7 февраля 2019 года.
 


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