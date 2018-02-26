Аппетит не пропал. 21 тур (ВИДЕО)  . Футбол

ШАХТЕР - ЗВЕЗДА - 5:0 (5:0)
 
Голы: ФЕРРЕЙРА (Тайсон), 14 - 1:0. КОВАЛЕНКО (Исмаили), 19 - 2:0. МАРЛОС, 22 - 3:0. МАРЛОС (Тайсон), 43 - 4:0. ФЕРРЕЙРА (Исмаили), 45 - 5:0.
Фото Аппетит не пропал. 21 тур (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
 
«Шахтер» (Донецк): Пятов - 6,0. Бутко - 6,0. Хочолава - 6,0 (Матвиенко,68 - 6,0). Ордец - 6,0. Исмаили - 6,5. Коваленко - 6,0. МАРЛОС - 7,0. Алан Патрик - 6,0. Фред - 6,0 (Петряк, 83 - б/о). Тайсон (к) - 6,5 (Дентинью, 76 - б/о). Феррейра - 7,0.
 
«Звезда» (Кропивницкий): Паст - 4,5. Веремеев - 4,5 (Братков,27 - 5,0). Маткобожик - 4,5. Цюпа - 4,5. Драченко (к) - 4,5. Гедж - 5,0. Дришлюк - 4,5.  Билоног - 5,0 РАССАДКИН - 5,0. Петров - 4,5 (Загальский, 46 - 4,5). Чичиков - 4,5 (Прядун,66 - 5,0).
 
Наказания: Маткобожик, 32. Петров, 35. Загальский, 56. Цюпа, 60. Хочолава, 63. Тайсон, 71.  Дришлюк, 73. Фред, 76. Марлос, 90+2
 
Судьи: ШУРМАН (Киевская обл.). Высоцкий (Запорожье), Шлончак (Черкассы)
 
Голевые моменты: 12 - 1.
 
Удары (в створ): 16 (10) - 1 (0).
 
Угловые: 10 - 2.
 
25 февраля. Харьков. ОСК «Металлист». Минус 12 градусов.1517 зрителей (вмещает 41 307). 
 
Юрий ЮРИС
 
Как говорится, ничего личного, да только «Звезда» для «Шахтера» сразу следом за «Ромой» - это все равно что пресная лепешка после изысканного десерта: насытиться можно, однако равноценного удовольствия, увы, не получишь.
 
Тем не менее, Паулу Фонсека всегда настаивает на том, чтобы его подопечные с одинаковым игровым аппетитом реагировали как на оппонентов по Лиге чемпионов, так и на соперников по чемпионату Украины. И вчерашний матч подтвердил, что команда внимательно прислушивается к своему тренеру. 
 
Хотя, снова будем откровенны, клуб из родного города Андрея Пятова в текущем сезоне никакой для «Шахтера» не соперник. И если горняки нацелились на очередной титул, то «Звезде», скорее всего, предстоит борьба за выживание в украинской премьер-лиге.
 
***
 
Сам Пятов - может быть, вопреки ожиданиям сердобольной части болельщиков -  под ротацию не попал. Да и в целом после встречи с «Ромой» она оказалась весьма скромной: Фонсека сделал только четыре замены в стартовом составе, где появились с первых минут Давид Хочолава, Иван Ордец, Алан Патрик и Виктор Коваленко. 
 
При этом заведомо не могли принять участия в матче Ярослав Ракицкий, все еще отбывающий «срок» за прошлогодние грехи, Сергей Кривцов, получивший травму в игре с «Ромой», а также Бернард, вроде бы вполне здоровый, однако в Кропивницкий не прилетевший. По слухам, бразилец полетел в другом направлении и гораздо дальше - в Лондон для встречи с агентом в рамках решения вопроса о новом трудоустройстве, ибо контракт с «Шахтером» летом истекает и Бернард, опять же по слухам, не горит желанием его пролонгировать. 
 
Любопытно, что четыре замены по сравнению с предыдущим матчем против «Мариуполя», проигранным дома со счетом 0:3, сделал и наставник «Звезды» Роман Монарев. Вчера в стартовом составе команды из Кропивницкого нашлись вакансии для Александра Маткобожика, Максима Драченко, Кирилла Дришлюка и Сергея Петрова. Первые двое должны были укрепить центр обороны «Звезды», однако из этого вышел конфуз.
 
***
 
Впрочем, вся команда из Кропивницкого в первом тайме являла собой один сплошной и беспросветный конфуз. Как и футболисты «Черноморца» в первом матче весенней части турнира, игроки «Звезды» вышли против чемпионов с трясущимися коленками, а горняки были настроены очень даже решительно.
 
Возможно, «минус 12» тоже имели значение, особенно для бразильцев, которые согревались присущим им способом - разыгрывали стремительные комбинации, от которых у оборонцев «Звезды» головы шли кругом, и уже к середине первого тайма, по сути, все было кончено.
 
Все началось с того, что Тайсон вывел Факундо Феррейру один на один с Евгением Пастом, и аргентинец подтвердил свою бомбардирскую славу. Правда, могло показаться, что при этом он был в сантиметровом офсайде, но последовавший затем безоговорочный разгром «Звезды» заставил забыть о таком пустяке.
 
Наконец-то стал забивать Коваленко - вчера ему в этом помог Исмаили, привычно державший свою левую бровку под полным контролем. Ну а чествовать Марлоса по поводу третьего гола в середине тайма прибежал из своей штрафной даже Пятов. 
 
***
 
Голкипер «Шахтера» когда-то мне рассказывал, что делает такие пробежки в двух случаях: либо команда забивает решающий гол, либо гол необыкновенно эффектен. К данному случаю подошел вариант номер два: Марлос мастерски покатил мяч в дальний нижний угол, совершенно недостижимый для вратаря.
 
Перед свистком на перерыв Марлос и Феррейра отличились еще по разу, чем абсолютно лишили игру дальнейшего спортивного смысла. Поэтому было любопытно, как поведут себя соперники во втором тайме, волею хозяев превратившемся в пустую формальность. «Шахтер», как и следовало ожидать, ослабил вожжи игры, хотя по-прежнему держал их в своих руках. Или, если хотите, в ногах.
 
Футболисты «Звезды» в этой связи осмелели и время от времени стали появляться у ворот Пятова. В частности, Глеб Рассадкин выбегал на свидание с донецким вратарем, но - из очевидного офсайда. Максим Прядун дерзко пошел на таран, обыграл нескольких оборонцев «Шахтера», однако добился только корнера.
 
***
 
Таким же исходом завершился индивидуальный проход Дмитрия Билонога. Ну, а единственным голевым моментом у шахтерских ворот, пожалуй, можно считать эпизод, когда Пятов опередил Рассадкина, который был готов головой замкнуть фланговую подачу.    
 
Паулу ФОНСЕКА, главный тренер «Шахтера»
 
- Мы были сильны с самого начала, и уже в первом тайме забили пять мячей. Действовали на высоком уровне и в отличном темпе. Возникало много качественных эпизодов, где могли оформить еще два-три гола. Во втором тайме нужно было держать ритм, и все же темп немного снизился. 
 
В целом показали серьезный качественный футбол. При этом совсем непросто играть на таком морозе. Наверное, этот матч был самым холодным в моей карьере, как футболиста, так и тренера. В то же время хочу сказать, что мы показали хорошую интенсивность. 
 
Роман МОНАРЕВ, главный тренер «Звезды»:
 
- Команды решают диаметрально противоположные задачи, что и показала игра. «Шахтер» объективно сильнее. К сожалению, сегодня мы не нашли контраргументы, чтобы должным образом противостоять и навязать бой.
 
0:8 по итогам двух первых матчей сезона трагедией не считаю. Эти игры показали наши слабые стороны. Проблемы очевидны, мы их знаем, но, к сожалению, не все делается сразу. Исходим из кадрового потенциала, который есть. Ведется работа по привлечению новых футболистов, так что искать новые сочетания и выстраивать оборону придется уже в процессе.
        
 


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