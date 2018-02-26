Гвардиола: это титул для Манчестера, не для меня

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола - после победы в финале Кубка Английской лиги над "Арсеналом" (3:0).

"Это титул для Манчестера, а не для меня, - приводят слова испанца британские таблоиды, которые отмечают, что тренера остался на поле во время вручения трофея команде. - Эта победа поможет нам побеждать дальше. Это очень важно. Большие поздравления Манчестеру и нашим болельщикам".

Напомним, что Александр Зинченко, хоть и остался в запасе, полностью сопричастен к победе. Это первый трофей Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити", но вряд ли последний!

2017-18, Кубок английской лиги.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 0:3 (0:1)

Голы: Агуэро, 19 (0:1); Компани, 58 (0:2); Силва, 65 (0:3)


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