Пеле: Сборная Бразилии всегда фаворит ЧМ

Трехкратный чемпион мира Пеле оценил шансы сборной Бразилии на предстоящем ЧМ-2018.

– В этом году финальный турнир пройдет в РоSSии. Есть ли у нынешней сборной Бразилии качества, необходимые, чтобы стать чемпионом мира?

– Бразилия всегда остается командой, способной бороться за чемпионский титул. Однако на последних мундиалях нам не хватало времени на то, чтобы как следует подготовиться. Большинство бразильских игроков выступают за рубежом. В наше время таких почти не было. У нас было гораздо больше времени для совместных тренировок. В такой ситуации задача тренерского штаба в плане достижения сыгранности серьезно усложняется. Нужно приспосабливаться, нельзя просто взять и сказать: «Команда будет вот такой». Но у меня нет сомнений, что в индивидуальном плане бразильцы – по-прежнему сильнейшие на планете.

– Бразилия – фаворит?

– Всегда! Если команде дать достаточно времени на подготовку, она обязательно подойдет к турниру в состоянии, которое позволит ей стать чемпионом мира.

– Какие еще сборные заслуживают внимания?

– Как обычно, с уважением нужно отнестись к Германии. Я бы добавил сюда РоSSию, у которой обычно довольно сильные команды и которая будет выступать дома. Если говорить о Южной Америке, то нельзя не назвать Аргентину, - приводит слова Пеле официальный сайт ФИФА.