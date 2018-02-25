Пеле: Сборная Бразилии всегда фаворит ЧМ

Трехкратный чемпион мира Пеле оценил шансы сборной Бразилии на предстоящем ЧМ-2018.

– В этом году финальный турнир пройдет в РоSSии. Есть ли у нынешней сборной Бразилии качества, необходимые, чтобы стать чемпионом мира?
Бразилия всегда остается командой, способной бороться за чемпионский титул. Однако на последних мундиалях нам не хватало времени на то, чтобы как следует подготовиться. Большинство бразильских игроков выступают за рубежом. В наше время таких почти не было. У нас было гораздо больше времени для совместных тренировок. В такой ситуации задача тренерского штаба в плане достижения сыгранности серьезно усложняется. Нужно приспосабливаться, нельзя просто взять и сказать: «Команда будет вот такой». Но у меня нет сомнений, что в индивидуальном плане бразильцы – по-прежнему сильнейшие на планете.

– Бразилия – фаворит?
– Всегда! Если команде дать достаточно времени на подготовку, она обязательно подойдет к турниру в состоянии, которое позволит ей стать чемпионом мира.

– Какие еще сборные заслуживают внимания?
– Как обычно, с уважением нужно отнестись к Германии. Я бы добавил сюда РоSSию, у которой обычно довольно сильные команды и которая будет выступать дома. Если говорить о Южной Америке, то нельзя не назвать Аргентину, - приводит слова Пеле официальный сайт ФИФА.


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