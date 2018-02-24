Канада выиграла бронзу хоккейного турнира

Олимпийская команда Канады завоевала в Пхенчхане рекордное для страны количество медалей - 28 без учета последнего дня - и сенсацией является то, что они остались без золотых наград в традиционных видах спорта, таких как керлинг и, особенно, в хоккее на льду - как у мужчин, так и у женщин.
Канадские медиа объединились во мнении о своих хоккеистах, что "Показали, почему вы нежелательны", ссылаясь на провал мужской хоккейной команды, которая сенсационной проиграла в полуфинале Германии - 3:4. "Нежелательные" игроки, потому что у них нет контракта с каким-либо клубом из Национальной хоккейной лиги.
Это была очень горькая "вишенка на торте" для "кленовых листьев" после того, как женщины впервые за 20 лет проиграли олимпийский финал команде США. Канадцы все же выиграли бронзовые медали в Пхенчхане после ожидаемой победы 6:4 над Чехией, той самой Чехией, которая нанесла единственное поражение в группе "кленовым листьям".
Однако в утешительном финале за "бронзу" инициатива с первой минуты была за североамериканцами. Хотя чехи пытались сохранять интригу, не давая канадцам оторваться больше, чем на две шайбы. Окончательно все решилось в середине третьего периода, когда при счете 2:5 была не засчитана третья шайба чехов из-за толчка канадского голкипера. Хотя в концовке команды еще успели порадовать зрителей результативным хоккеем в стиле показательных матчей.
Канада выиграла "бронзу", но в этом составе проиграла самый важный матч в своей истории, и в стране это считается настоящей олимпийской трагедией. Третье место не может успокоить нацию, привыкшую к "золотому дублю" у мужчин и женщин на двух предыдущих Олимпиадах.
Эта бронза стала третьей для мужской сборной Канады, а в общей сложности на ее счету 16 олимпийских медалей (девять золотых и четырех серебряных), а чехи остались с единственным триумфом в Нагано в 1998 году и "бронзой" Турина-2006, если не считать четыре "серебра" и четыре "бронзы" сборной ЧССР.
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