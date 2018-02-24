Канада выиграла бронзу хоккейного турнира

Олимпийская команда Канады завоевала в Пхенчхане рекордное для страны количество медалей - 28 без учета последнего дня - и сенсацией является то, что они остались без золотых наград в традиционных видах спорта, таких как керлинг и, особенно, в хоккее на льду - как у мужчин, так и у женщин.

Канадские медиа объединились во мнении о своих хоккеистах, что "Показали, почему вы нежелательны", ссылаясь на провал мужской хоккейной команды, которая сенсационной проиграла в полуфинале Германии - 3:4. "Нежелательные" игроки, потому что у них нет контракта с каким-либо клубом из Национальной хоккейной лиги.

Это была очень горькая "вишенка на торте" для "кленовых листьев" после того, как женщины впервые за 20 лет проиграли олимпийский финал команде США . Канадцы все же выиграли бронзовые медали в Пхенчхане после ожидаемой победы 6:4 над Чехией, той самой Чехией, которая нанесла единственное поражение в группе "кленовым листьям".

Однако в утешительном финале за "бронзу" инициатива с первой минуты была за североамериканцами. Хотя чехи пытались сохранять интригу, не давая канадцам оторваться больше, чем на две шайбы. Окончательно все решилось в середине третьего периода, когда при счете 2:5 была не засчитана третья шайба чехов из-за толчка канадского голкипера. Хотя в концовке команды еще успели порадовать зрителей результативным хоккеем в стиле показательных матчей.

Канада выиграла "бронзу", но в этом составе проиграла самый важный матч в своей истории, и в стране это считается настоящей олимпийской трагедией. Третье место не может успокоить нацию, привыкшую к "золотому дублю" у мужчин и женщин на двух предыдущих Олимпиадах.

Эта бронза стала третьей для мужской сборной Канады, а в общей сложности на ее счету 16 олимпийских медалей (девять золотых и четырех серебряных), а чехи остались с единственным триумфом в Нагано в 1998 году и "бронзой" Турина-2006, если не считать четыре "серебра" и четыре "бронзы" сборной ЧССР.