Владимир Шаран: Был уверен, что не уступим Мариуполю. Футбол

Наставник "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал победу над "Мариуполем" (1:0) и рассказал, за счет чего его команда смогла добиться результата.

- Мы планировали сыграть от защиты. Видели, что "Мариуполь" - очень быстрая команда со скоростными футболистами. Пытались сыграть более глубоко и проводить контратаки. Сложно сказать, у кого было больше моментов. Возможно, ничья - более закономерна. Но мы заслужили победу, так как ребята очень этого хотели.

Я доволен качествами, которые мы показали. Продемонстрировали желание, которого со "Сталью" не было.

Бухал играл во второй лиге и сразу попал в состав. Это не так просто. Ошибки есть, но парень прогрессирует, на сборах выглядел здорово. Молодые Шастал, Протасов тоже провели неплохой поединок. Это перспективные ребята, которые будут защищать цвета "Александрии".

Был уверен, что мы сегодня не проиграем, так как видел, как ребята работали на тренировках, - резюмировал Шаран в эфире канала "Футбол 2".


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