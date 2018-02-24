Бонек: Зелински лучше, чем Де Брюйне. Футбол

Полузащитник "Наполи" Петр Зелински имеет больше игровых качеств, чем полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне, - считает президент Футбольной ассоциации Польши и экс-звезда польского футбола Збигнев Бонек.

На этой неделе главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри заявил, что Зелински может достичь уровня Де Брюйне.

"Что касается футбольных качеств, я думаю, что Зелинский превосходит Де Брюйне, - цитирует Бонека Corriere dello Sport. - Это разные игроки, но они оказывают большое влияние на команды. Я все еще жду, пока Зелински полностью раскроется. Он станет настоящей суперзвездой".

Напомним, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляли интерес к Зелински, но "Наполи" оценивает игрока в 65 миллионов евро.