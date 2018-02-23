Срна отстранен от игор до августа 2018 года. Футбол
Капитан ФК "Шахтер" признал, что неумышленно нарушил антидопинговые правила.
Национальный антидопинговый центр Украины отстранил капитана ФК "Шахтер" Дарио Срну до 22 августа 2018 года из-за положительного теста на допинг.
Пресс-служба центра отмечает, что по результатам внесоревновательного тестирования 22 марта 2017 года в пробе хорватского футболиста были выявлены "нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля". Дополнительные анализы показали наличие в допинг-пробе Срны "экзогенные производные дегидроэпиандростерона", которые включены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на 2017 год.
"После сообщения о неблагоприятном результате анализа и обвинения в нарушении антидопинговых правил 18 сентября 2017 года, господин Срна добровольно принял временное отстранение с 22 сентября 2017 года. Господин Срна признал, что неумышленно нарушил антидопинговые правила", - утверждают в НАДЦ.
Ведомство приняло во внимание пояснения Срны и пришло к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении. В результате НАДЦ принял решение применить к хорватскому футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения. Этот срок отсчитывается с даты взятия пробы у футболиста 22 марта 2017 года.
"Таким образом, спортсмен будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года", - говорится в сообщении.
Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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