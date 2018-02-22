Олимпиада 2018: американки берут золото в хоккее - впервые за 20 лет

Женская сборная США по хоккею победила команду Канады в финале олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане.

Основное время северо-американского дерби и 20-минутный овертайм завершились вничью со счетом 2:2. В серии послематчевых буллитов точнее оказались американки - 3:2, а реализовала победный буллит Жослин Ламуре.

Отметим, что сборная США стала победителем Олимпиады во второй раз, а впервые американские хоккеистки завоевали золото ровно 20 лет назад - еще в 1998 году на Играх в японском Нагано, когда женский хоккей впервые был представлен в программе Олимпийских играх.

Ранее бронзовые награды в среду завоевали финские хоккеистки, обыгравшие команду олимпийских атлетов из РоSSии со счетом 3:2.