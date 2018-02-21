Антонио Конте: Пройти Барселону будет нелегко

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарии по окончании игры с «Барселоной» (1:1).

«Думаю, мы провели почти идеальный матч, — резюмирует Конте. — Мои игроки отдали все силы и сумели полностью воплотить в жизнь наш план на игру. Мы допустили лишь одну ошибку, но когда в команде соперника играют Месси, Суарес и Иньеста за это приходится платить.

Жаль, что нам не удалось удержать преимущество. Мы можем быть разочарованы результатом, поскольку Виллиан дважды попадал в штангу в первом тайме. Несмотря на это, игра придала нам уверенности в собственных силах и доказала, что в нашей паре еще ничего не решено.

Виллиан? Он способен играть так в каждом матче, и я надеюсь, что его великолепная форма продлится долго. Он был превосходен против «Халла» и сегодня снова стал одним из лучших. Когда ты играешь на таком уровне, у тренера не остается сомнений относительно того, кто должен выходить в старте.

Мы должны быть реалистами — пройти дальше будет нелегко. Нам противостоял соперник фантастического уровня. Тем не менее, мы показали, что за счет коллективных действий в обороне и эффективной работы с мячом мы можем создавать моменты и постараться сотворить чудо на «Ноу Камп».